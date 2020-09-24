وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جاي شانكر.

وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم استعراض أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها، إضافة إلى الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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