30 وفاة جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة تكشف آخر حصيلة إصابات وتعافٍ

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 331857، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 314793، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى4599 حالة، فقد تم تسجيل 30 حالة وفاة، و1007 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجددت وزارة الصحة، التذكير بمدة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، للقادمين من الخارج، والذين ليس لديهم أعراض ظاهرة،

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر »تويتر« أن مدة الحجر الصحي في المنزل للقادمين من الخارج الذين ليس لديهم أعراض، كالتالي:

- مدة الحجر المنزلي يومان من تاريخ الوصول، مع إجراء فحص PCR في نهاية الحجر، وتكون النتيجة سلبية.

- أو في حال عدم إجراء فحص PCR يستمر الحجر المنزلي لمدة ٧ أيام.

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