شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يحذر من عقوبة التجمعات المخالفة للتدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

حذر المرور السعودي من ‏عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.

وتنص العقوبات على أن أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة 5000 ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال. وتكرار أي من المخالفات للمرة الأولى: مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر. وتكرار أي من المخالفات للمرة الثانية: مضاعفة العقوبة الموقعة على منشآت القطاع الخاص. ثم إحالة المسؤول للنيابة العامة.

وحضور أي من التجمعات محل المخالفة، أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها 5000 ريال، للمرتين الأولى والثانية، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.