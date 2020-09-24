شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يحذر من عقوبة التجمعات المخالفة للتدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
حذر المرور السعودي من عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.
وتنص العقوبات على أن أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة 5000 ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال. وتكرار أي من المخالفات للمرة الأولى: مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر. وتكرار أي من المخالفات للمرة الثانية: مضاعفة العقوبة الموقعة على منشآت القطاع الخاص. ثم إحالة المسؤول للنيابة العامة.
وحضور أي من التجمعات محل المخالفة، أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها 5000 ريال، للمرتين الأولى والثانية، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يحذر من عقوبة التجمعات المخالفة للتدابير الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.