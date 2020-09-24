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2020-09-24 الملك سلمان يأمر بمنح 342 ضابطًا و330 فردًا من منسوبي الحرس الوطني وسام الملك فيصل متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صدر أمر ملكي بالموافقة على منح 342 ضابطاً و330 فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة, وذلك لمشاركتهم في عمليتي “عاصفة الحزم” و “إعادة الأمل”. وللاطلاع على اسماء الممنوحين للوسام الدخول على الملف التالي:الاسماء.pdf

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