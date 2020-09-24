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2020-09-24 أمر ملكي بمنح أوسمة لـ1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفعالية في عمليات “إعادة الأمل”. وللاطلاع على أسماء الممنوحين للأوسمة الدخول على الملف التالي: مستحقي الاوسمة.pdf

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