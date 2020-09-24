، "نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة مديرها ومنسوبيها وتضمن عدة فعاليات

احتفل فريق ورود نوارة التطوعي باليوم الوطني السعودي التسعين بالشراكة مع مستشفى الملك سلمان بالرياض عضو التجمع الأول الصحي بالرياض أمس، وذلك في بهو مستشفى الملك سلمان غرب مدينة الرياض.

وأقيم الاحتفال في بهو المستشفى، وشمل مسابقات شارك فيها منسوبو المستشفى وبعض المرضى ممن تسمح حالته وسط التزام تام بالاحترازات الوقائية وتفاعل كبير، فيما هنأ مدير المستشفى الدكتور ممدوح الثقيل جميع الموظفين العاملين في أقسام المستشفى المختلفة، معرباً عن شكره وتقديره لفريق ورود نوارة التطوعي على تنظيمه وإقامته هذه الفعالية الوطنية، مسجلاً كلمته في السجل الذهبي للفريق.

وفي الختام قدم الدكتور الثقيل درعاً تذكارياً لنورة بنت محمد العقلا قائدة فريق ورود نوارة التطوعي تقديراً لما يقدمونه من عمل مجتمعي يفخر به الوطن.

يذكر أن فريق ورود نوارة التطوعي يعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بحي الفلاح والذي كان شريكاً في هذه الفعالية، وقد اختار الفريق أن يكون احتفاله باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان تقديراً منه لما قدمه أبطال الصحة خلال جائحة كورونا من تضحيات كبيرة تستحق الشكر والتقدير.

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