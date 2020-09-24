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سجلت منطقة حائل اليوم 63 حالة تعافٍ جديدة، و9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل حالات وفاة.
وتوزعت حالات التعافي بواقع 55 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة الشنان.
وأظهر إنفوجرافيك نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي نسب الحالات، حيث ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 94.2%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 4.7%، ونسبة الوفيات بلغت 1.08%.
وبيّن الإنفوجرافيك إجمالي عدد الحالات المصابة في منطقة حائل التي بلغت (6223) حالة، تعافت منها (5865) حالة، وبقيت (291) حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات (67) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة(26) حالة.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 06:32 PM
أظهر انخفاضًا في نسبة الحالات النشطة إلى 4.7% ونسبة الوفيات 1.08%إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات
سجلت منطقة حائل اليوم 63 حالة تعافٍ جديدة، و9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل حالات وفاة.
وتوزعت حالات التعافي بواقع 55 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، وحالة واحدة في محافظة الشنان.
وأظهر إنفوجرافيك نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي نسب الحالات، حيث ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 94.2%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 4.7%، ونسبة الوفيات بلغت 1.08%.
وبيّن الإنفوجرافيك إجمالي عدد الحالات المصابة في منطقة حائل التي بلغت (6223) حالة، تعافت منها (5865) حالة، وبقيت (291) حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات (67) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة(26) حالة.
، إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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