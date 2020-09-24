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محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون "سابقًا"، الدكتور عادل بن عيفان الحارثي، التعازي في وفاة شقيقه الأكبر "سعد"، المعلم السابق بمتوسطة الفاروق بمدينة الطائف، والذي توفي أمس الأربعاء.
والفقيد هو الشقيق الأكبر لكل من "الدكتور "عباس" عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، و"طراد"، الموظف بالنيابة العامة، و"يوسف"، مدير مركز تلفزيون الطائف، و"عبدالرحمن" .
ويستقبل العزاء، بالاتصال على جوال الدكتور عادل الحارثي: (0544054499).
وتتقدم "الخليج 365" بصادق العزاء والمواساة لأسرة "الحارثي"، وتسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 06:21 PM
يتلقى مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون "سابقًا"، الدكتور عادل بن عيفان الحارثي، التعازي في وفاة شقيقه الأكبر "سعد"، المعلم السابق بمتوسطة الفاروق بمدينة الطائف، والذي توفي أمس الأربعاء.
والفقيد هو الشقيق الأكبر لكل من "الدكتور "عباس" عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، و"طراد"، الموظف بالنيابة العامة، و"يوسف"، مدير مركز تلفزيون الطائف، و"عبدالرحمن" .
ويستقبل العزاء، بالاتصال على جوال الدكتور عادل الحارثي: (0544054499).
وتتقدم "الخليج 365" بصادق العزاء والمواساة لأسرة "الحارثي"، وتسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
، "الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" ،
المصدر : الخليج 365
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