محمد بن مسعود - الدمام - عبر اتصال هاتفي أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب وزير الخارجية والتجارة لجمهورية المجر لافانتا مجر. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. 24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 06:11 PM عبر اتصال هاتفي Advertisements "الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر "الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب وزير الخارجية والتجارة لجمهورية المجر لافانتا مجر. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يبحث أبرز المستجدات ومجالات التعاون مع نائب وزير خارجية المجر ،

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