، السعودية الأولى عالميّاً في تدشين خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي ،

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دشنت جمعية الذكاء الاصطناعي الخطة الاستراتيجية لفئة الشباب في الذكاء الاصطناعي، التي تعتبر الأولى من نوعها عالميّاً؛ حيث صممت الخطة الاستراتيجية بهدف الحد من مشاكل فئة الشباب من خلال مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك بدعوة عالمية للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار.
وتعتمد الخطة الاستراتيجية على ركائز ومؤشرات رؤية 2030، وكذلك مواءمتها مع مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية، ومع مؤشرات التنافسية العالمية للوطن.
وتترجم هذه الخطة الاستراتيجية رؤية الشباب السعودي ومدى إيمانهم بقدراتهم للنهوض بتطوير الذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية؛ فالرسالة السامية من هذه الخطة الاستراتيجية هي رفع كفاءة الشباب السعودي في الذكاء الاصطناعي ووضعه كأولوية وطنية في التطوير، والابتكار، والمعرفة، والريادة.
وجاءت القيم المحددة في الخطة الاستراتيجية في خمسة محاور رئيسية هي: التطور الثقافي والحضاري والاقتصادي والصناعي، والابتكار، والمسؤولية، والإنتاجية، والأمانة والصدق.
وقد حددت الخطة الاستراتيجية أهم ثمانية برامج؛ وهي: سفراء الذكاء الاصطناعي، وصناعة نجوم الذكاء الاصطناعي، وبرامج التوعية للعامة، وإنشاء منصات معرفية، وبرنامج تطوير التقنيات، وبرامج الذكاء الاصطناعي في الترفيه، وبرنامج تطوير الأبحاث والابتكار، وأخيراً المؤتمرات وورش العمل؛ حيث أطلقت الجمعية في الوقت الحالي أول برامجها المعتمدة في الخطة الاستراتيجية؛ وهو برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي، كما سيتم إنشاء 45 لجنة ينبثق عن كل منها 3 مشاريع، ولكل مشروع خمسة برامج بإجمالي 675 برنامجًا تتوافق مع الذكرى المجيدة لليوم الوطني التسعين للمملكة.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 06:01 PM
"الجمعية" أطلقت خطة بـ675 برنامجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ90
دشنت جمعية الذكاء الاصطناعي الخطة الاستراتيجية لفئة الشباب في الذكاء الاصطناعي، التي تعتبر الأولى من نوعها عالميّاً؛ حيث صممت الخطة الاستراتيجية بهدف الحد من مشاكل فئة الشباب من خلال مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك بدعوة عالمية للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار.
وتعتمد الخطة الاستراتيجية على ركائز ومؤشرات رؤية 2030، وكذلك مواءمتها مع مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية، ومع مؤشرات التنافسية العالمية للوطن.
وتترجم هذه الخطة الاستراتيجية رؤية الشباب السعودي ومدى إيمانهم بقدراتهم للنهوض بتطوير الذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية؛ فالرسالة السامية من هذه الخطة الاستراتيجية هي رفع كفاءة الشباب السعودي في الذكاء الاصطناعي ووضعه كأولوية وطنية في التطوير، والابتكار، والمعرفة، والريادة.
وجاءت القيم المحددة في الخطة الاستراتيجية في خمسة محاور رئيسية هي: التطور الثقافي والحضاري والاقتصادي والصناعي، والابتكار، والمسؤولية، والإنتاجية، والأمانة والصدق.
وقد حددت الخطة الاستراتيجية أهم ثمانية برامج؛ وهي: سفراء الذكاء الاصطناعي، وصناعة نجوم الذكاء الاصطناعي، وبرامج التوعية للعامة، وإنشاء منصات معرفية، وبرنامج تطوير التقنيات، وبرامج الذكاء الاصطناعي في الترفيه، وبرنامج تطوير الأبحاث والابتكار، وأخيراً المؤتمرات وورش العمل؛ حيث أطلقت الجمعية في الوقت الحالي أول برامجها المعتمدة في الخطة الاستراتيجية؛ وهو برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي، كما سيتم إنشاء 45 لجنة ينبثق عن كل منها 3 مشاريع، ولكل مشروع خمسة برامج بإجمالي 675 برنامجًا تتوافق مع الذكرى المجيدة لليوم الوطني التسعين للمملكة.
، السعودية الأولى عالميّاً في تدشين خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي ،
المصدر : الخليج 365
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