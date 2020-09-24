شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمقر الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات سيطرت قوات الدفاع المدني السودانية على حريق ضخم اندلع في الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في الخرطوم، الخميس. وذكرت وسائل إعلام أن سيارات الدفاع المدني تأخرت في الوصول لمقر السفارة السعودية؛ ما أدّى لتصاعد ألسنة اللهب وانتشار رقعة الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق يعود إلى ماس كهربائي في الخيمة الواقعة خارج المبنى ولم يسفر عن خسائر بشرية، كما تمت السيطرة على الحريق في نهاية الأمر.

وكان مقر السفارة السعودية في الخرطوم مغلقًا تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السيطرة على حريق بمقر الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.