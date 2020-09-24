السعودية | العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية عبس بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية عبس بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال المدة من 10 حتى 16 سبتمبر 2020م في قسم الطوارئ 12 مستفيدا، وعيادة الباطنية 201 شخص، وقسم التوعية والتثقيف 160 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 218 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 97 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.



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