السعودية | جمعية المبرمجين تطلق موقعها الإلكتروني بالتزامن مع اليوم الوطني

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أطلقت جمعية المبرمجين أمس موقعها الإلكتروني” https://parmg.sa/ ” وعضويات الانتساب لها، وذلك بالتزامن مع احتفالها باليوم الوطني وإطلاقها (هاشتاق) #برمج_لوطني الذي خُصص لإثراء المحتوى عبر مجموعة من المشاركين، وخُصص للفائز بها جائزة رمزية .

وأوضح المدير التنفيذي المكلف للجمعية المهندس ضيف الله العازمي أن هذه الخطوة هي انطلاقة رسمية للجمعية لخدمة الأعضاء والمشتركين واستقطاب المهتمين في التقنية ليكونوا منتسبين في الجمعية لتقديم مجموعة من الخدمات الحصرية لهم عبر منظومة عمل متكاملة .

وأبان أن الجمعية اتخذت من العاصمة الرياض لتكون المظلة الرسمية للمبرمجين والمختصين التقنيين، حيث تتيح لهم الاشتراك في مجموعة من العضويات وهي: عضو منتسب، وعضو عامل، وعضو فخري، كما تتيح للمنشآت الراغبة في الاستفادة من نشاطات وفعاليات الجمعية عضوية منشآت .

يذكر أن جمعية المبرمجين من أوائل الجمعيات المتخصصة في تقنية المعلومات وغير الهادفة للربح، حيث تركز على العمل على نشر ثقافة البرمجة لبناء مجتمع برمجي قادر على إنتاج وتوطين التقنيات . // انتهى //