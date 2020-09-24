السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:47 مساءً, 24 سبتمبر 2020 م المناطق - واس واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية.

وجرى توزيع 16 طنًا و967 كيلوغراما من السلال الغذائية، استفاد منها 2,122 عائلة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

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