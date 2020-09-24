شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: الازدحام وتجاوز الاحترازات في اليوم الوطني أمر مؤسف والان نبدء بالتفاصيل
قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أن ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني مقلق ومؤسف جداً، الوباء لا يزال موجود وبقوة، التساهل والتهاون يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه لا سمح الله.
وأضاف: حافظوا على صحتكم وسلامتكم وحياتكم وحياة من تحبون، نأمل منكم التعاون.
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