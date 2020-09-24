شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 16 طنًا أغذية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية. وجرى توزيع 16 طنًا و967 كيلوغراما من السلال الغذائية، استفاد منها 2,122 عائلة. ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

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