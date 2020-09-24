شكرا لقرائتكم خبر عن علم المملكة يزين الأهرامات.. و"قطان": السعودية ومصر يد واحدة والان نبدء بالتفاصيل

نشر وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان، عبر حسابه الرسمي صورة لأهرامات مصر الثلاثة وهي تتزين بعلم المملكة بمناسبة اليوم الوطني التسعين. وقال "هذه دلالة قوية على العلاقات الوطيدة التي تربط القيادتين والشعبين السعودي والمصري وكما اكدت اكثر من مرة فالمملكة ومصر هما جناحا الامة العربية.. السعودية ومصر يد وحدة.

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