حقيقة تفاوض زيدان لضم رياض محرز إلى ريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت تقارير صحفية إنجليزية وأمريكية ما تردد عن وجود مفاوضات بين ريال مدريد الإسباني، والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية كشفت قبل أيام عن وجود مفاوضات بين ممثلي ريال مدريد ومحرز، وأن هناك اتصالا مباشرا جرى بين اللاعب الجزائري، والفرنسي زين الدين زيدان مدرب "الملكي".

موقع "سبورتس إليستريتد" الأمريكي و"سكاي سبورتس" البريطانية أشارا إلى أنه لم يحدث أي تفاوض فعلي بين محرز والريال.

وأكد الموقع الأمريكي عدم حدوث أي مفاوضات بين محرز والريال، بحسب مصادر مطلعة من كلا الناديين.

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ولم يسرد التقرير الذي نشر قبل أيام، أي حقائق دقيقة عن الاتصال الذي جمع اللاعب والمدرب، وما جاء فيه.

ومن المنتظر أن يشارك محرز مع مان سيتي ضد بورنموث الإنجليزي مساء الخميس في كأس رابطة الأندية المحترفة.

محرز انضم للسيتيسنز قبل عامين قادما من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بعقد لمدة 5 سنوات.

الدولي الجزائري خاض 94 مباراة مع سيتي سجل خلالها 25 هدفاً على مدار موسمين، وتوج بخمسة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول 2018-2019.