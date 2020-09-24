- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عملية نوعية لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة في مركز أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عملية نوعية لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة في مركز أبها
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أجرى فريق طبي مختص بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بعسير، عملية نوعية ومتقدمة لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة، دون الحاجة لإجراء الجراحة التقليدية للقلب المفتوح وأجريت العملية لمريضة تبلغ من العمر (٦٥) عامًا، كانت تعاني من تضيق شديد بالصمام الأورطي.
وأوضح قائد الفريق الطبي استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية والمشرف العام على المركز الدكتور عادل المصوري، أن العملية تكللت – ولله الحمد – بالنجاح ويعدّ مثل هذا النوع من القسطرة متقدمًا جدًا ويعمل فقط في المراكز الكبرى على مستوى العالم.
ويأتي هذ الإنجاز في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، في مراحله التشغيلية وذلك من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية لمرضى القلب بالمنطقة، وعدم تحويل المرضى إلى مراكز أخرى خارج المنطقة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات المتقدمة طبيًا وتقنيًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر عملية نوعية لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة في مركز أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.