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فيديو.. غيث وغنج يقدمان الورود لرجال الأمن في اليوم الوطني 90
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن
احتفل الطفل غيث وشقيقته غنج بمناسبة اليوم الوطني 90 من خلال توزيع الورود على رجال الأمن بمحافظة حفر الباطن أثناء عملهم في الميدان.
وقدم الطفلان الورود لرجال الأمن عند الإشارات المرورية وعند المنتزهات تقديراً لجهودهم التي كان لها الدور الأبرز في إنجاح الاحتفالات رغم كثافة المحتفلين الذين خرجوا للتعبير عن حبهم للوطن في الشوارع والمنتزهات والساحات .
وذكر والد الطفلين أن هذه المبادرة هي لغرس أهمية دور رجال الأمن في نفوس الأطفال ولما لهم من دور كبيير في حفظ الأمن ويسهرون من أجل أن يعيش متابعات الخليج 365 والمقيم في أمن وأمان وطمأنينة.
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