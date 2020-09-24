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شكرا لقرائتكم 96.9 % من السعوديين سعداء بـ إجازة اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
96.9 % من السعوديين سعداء بـ إجازة اليوم الوطني
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
أظهرت نتائج استطلاع المركز السعودي لاستطلاعات الرأي حول اليوم الوطني الـ 90 أن 89% من المجتمع السعودي يرون أن الاحتفاء السنوي باليوم الوطني يعزز الوحدة الوطنية.
كما أظهر الاستطلاع أن 87.9% من المجتمع السعودي يعلم أن اليوم الوطني يشير إلى ذكرى توحيد المملكة، وأظهرت النتائج أيضًا أن 77.9% من المجتمع السعودي يعلم أن اليوم لهذا العام يصادف اليوم الوطني الـ 90.
اهتمام بخصومات التسوق
وأبدى المجتمع السعودي رغبة قوية وتأييدًا للفعاليات التي تتم في الاحتفالية لليوم الوطني، إذ أبدى نسبة 96.9% من المواطنين سعادتهم بتخصيص إجازة لليوم الوطني، تلاها خصومات التسوق في اليوم الوطني بنسبة 94.5%، جاء بعدها عروض الطائرات بنسبة 92.8%، والعرضات والأغاني والفنون الشعبية بنسبة 84.8%، وحصلت الألعاب النارية على نسبة 77.9% من إعجاب المواطنين.
ترسيخ الوحدة والتلاحم
من جانبه يقول الباحث الاجتماعي وليد الغامدي لـ”متابعات الخليج 365”: اليوم الوطني الـ90، يمثل تعزيزًا لوحدة الشعب السعودي والتحامه خلف قيادته، وتحفيزًا للرؤية الوطنية 2030 الواعدة بالخير والرخاء للمملكة العربية السعودية، وذكرى عظيمة لترسيخ وحدة ولحمة وترابط المملكة، ذلك الكيان العظيم الذي حقق مكانة دولية وإسلامية وعربية، ودورًا مؤثرًا في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإنجازات اقتصادية وتنموية بعمل مؤسسي يهدف إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والأمن الاجتماعي بجهود أبنائه وبناته.
عروض تسويقية للمجتمع
وأكد أن اليوم الوطني فرصة أيضًا للجهات الخدماتية والتسويقية في وضع تخفيضات تحفيزية كمشاركة من هذه الجهات بهذه المناسبة الغالية، وهذه العروض تتلقى إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع.
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