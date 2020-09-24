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جامعة بيشة تعفي بعض الطلاب من الرسوم الدراسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة بيشة اليوم الخميس (7 صفر 1442هـ) عن مبادرة لإعفاء عدد من طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90.
وقال رئيس جامعة بيشة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي إن المبادرة تشمل إعفاء عدد من الفئات من الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا.
الفئات المعفاة من الرسوم في جامعة بيشة
وأضاف أن الفئات المعفاة هي : الحاصلون على وسام الملك عبدالعزيز، ذوو شهداء الواجب، ذوو مصابي الواجب، الحاصلون على براءات اختراع، وتخفيض الرسوم لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن المبادرة تضمنت أيضًا ترشيح مجموعة من منسوبي وزارة الصحة الذين واجهوا جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في برنامج إدارة المرافق الصحية لدرجة الماجستير ممن تنطبق عليهم معايير القبول.
دعم وتشجيع المسيرة التعليمية
وأكد الدكتور صفحي أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الجميع، وتقديراً للتضحيات التي قدمها أبطال الوطن من أجل رفعة وتقدم هذه البلاد المباركة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، كما أنها تهدف إلى دعم وتشجيع المسيرة التعليمية لطلاب وطالبات هذه الفئات، وكذلك التضامن مع الجهود الوطنية لدعم العاملين في القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا. مبينًا بأن المبادرة تشمل برامج الدراسات العليا البالغ عددها (22) برنامجًا بنظامي الانتظام والمقررات في كليات: الآداب والأعمال والهندسة والحاسبات والتربية، والدبلوم العالي في إدارة الأعمال.
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