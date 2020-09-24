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محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبر حسابه الرسمي في تويتر إن ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني مقلق ومؤسف جداً.
وأكد أن الوباء لا يزال موجودًا وبقوة، مشيرًا إلى أن التساهل والتهاون يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه لا سمح الله.
وقال: حافظوا على صحتكم وسلامتكم وحياتكم وحياة من تحبون، نأمل منكم التعاون.
من جهته استعرض الحساب الرسمي للأمن العام عقوبات التجمعات المخالفة في المحلات والأسواق عبر فيديو توعوي.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 05:46 PM
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبر حسابه الرسمي في تويتر إن ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني مقلق ومؤسف جداً.
وأكد أن الوباء لا يزال موجودًا وبقوة، مشيرًا إلى أن التساهل والتهاون يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه لا سمح الله.
وقال: حافظوا على صحتكم وسلامتكم وحياتكم وحياة من تحبون، نأمل منكم التعاون.
من جهته استعرض الحساب الرسمي للأمن العام عقوبات التجمعات المخالفة في المحلات والأسواق عبر فيديو توعوي.
، متحدث الصحة يصف مخالفة الاحترازات في اليوم الوطني بالمؤلمة.. والأمن العام يستعرض العقوبات ،
المصدر : الخليج 365
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