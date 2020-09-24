محمد بن مسعود - الدمام - 24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 05:30 PM بعد تداول مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عمالة منتشرة فيه أمانة عسير تتابع تحسين مدفن نفايات أبها.. وتستكمل أعمال "المركزي" بوادي بن هشبل أمانة عسير تتابع تحسين مدفن نفايات أبها.. وتستكمل أعمال "المركزي" بوادي بن هشبل تواصل أمانة المنطقة متابعة أعمال تحسين مدفن النفايات في مدينة أبها، وتكثيف أعمال الرقابة، بعد تداول مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عمالة منتشرة في المدفن الواقع شمال مدينة أبها بداية طريق الطائف.

وقامت الأمانة بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتمديد عقد تشغيل مرمى النفايات بمدينة أبها، في الوقت الذي يتم العمل فيه على استئناف الأعمال بمشروع مدفن النفايات المركزي بوادي بن هشبل، بعد إكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإغلاق الموقع الحالي والانتقال إلى الجديد. الكلمات المفتاحية ، أمانة عسير تتابع تحسين مدفن نفايات أبها.. وتستكمل أعمال "المركزي" بوادي بن هشبل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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