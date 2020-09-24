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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي ميلان، الخميس، إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به، عقب الفحص الذي خضع له مؤخراً.
وتم عزل اللاعب بشكل رسمي عن بقية أفراد الفريق بعد أيام فقط من إصابة زميله ليو دوارتي بنفس الفيروس.
ومن المتوقع غياب زلاتان عن مباراة الفريق أمام جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي، حتى تعافيه الكامل وخضوعه لفحص جديد خلال أيام للتأكد.
ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-24
أعلن نادي ميلان، الخميس، إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به، عقب الفحص الذي خضع له مؤخراً.
وتم عزل اللاعب بشكل رسمي عن بقية أفراد الفريق بعد أيام فقط من إصابة زميله ليو دوارتي بنفس الفيروس.
ومن المتوقع غياب زلاتان عن مباراة الفريق أمام جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي، حتى تعافيه الكامل وخضوعه لفحص جديد خلال أيام للتأكد.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
05:30 PM
أعلن نادي ميلان، الخميس، إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به، عقب الفحص الذي خضع له مؤخراً.
وتم عزل اللاعب بشكل رسمي عن بقية أفراد الفريق بعد أيام فقط من إصابة زميله ليو دوارتي بنفس الفيروس.
ومن المتوقع غياب زلاتان عن مباراة الفريق أمام جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي، حتى تعافيه الكامل وخضوعه لفحص جديد خلال أيام للتأكد.
، ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد ،
المصدر : الخليج 365
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