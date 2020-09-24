، "القعيد" يهنئ القيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني التسعين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يأتي والمملكة تعيش تنمية شاملة متميزة

هنأ المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبد الرحمن القعيد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

وقال الدكتور عادل القعيد: إن هذا اليوم يجعلنا نستذكر بطولة مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - عندما تجلت فيه همة وقدرة رجال هذه البلاد فاستطاع توحيد البلاد على الرغم من كبر المساحة وكثرة الطامعين، مؤسسًا دولة حديثة تمثل ثقلًا عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا.

وأضاف "القعيد": "في هذه البلاد الغالية نعيش تنمية شاملة متميزة وفريدة على جميع المستويات، فهاهي قيادتنا تعمل أن تكون المملكة الدولة الرائدة والمؤثرة، وهاهو اليوم الوطني يحلّ علينا هذا العام وبلادنا تقود العالم كرئيس لمجموعة العشرين، وهاهي رؤية 2030 تواصل تحقيق أهدافها وتجني ثمارها.. كيف لا وهي الرؤية الواضحة التي جعلت الوطن والمواطن في المقام الأول لكل هدف من أهدافها، حتى أصبحت نموذجًا للتحول إلى الاقتصاد المتعدد الموارد والمصادر".

وأكّد عادل القعيد أن مناسبة اليوم الوطني تجعلنا سعداء بالاحتفال بالوطن، وفخورين به، داعيًا الله - العلي القدير - أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا ويديم علينا الأمن والأمان.