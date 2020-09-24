شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: ما حدث خلال اليوم الوطني أمر مؤسف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الازدحام الذي حدث خلال احتفالات اليوم الوطني الـ90، وتجاوز البعض للاحترازات الوقائية.

وأكد متحدث الصحة، في تصريح له، أن ما حدث أمر مُقلق ومؤسف، مضيفًا: " الوباء لا يزال موجود وبقوة، التساهل والتهاون يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه لا سمح الله " .

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وتابع: " حافظوا على صحتكم وسلامتكم وحياتكم وحياة من تحبون، نأمل منكم التعاون " .

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (498) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331.857) حالة