شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.
ويستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة الكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.
وتشهد مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بقيمة 43 مئوية عظمى و29 مئوية صُغرى، في حين تشهد أبها أقل درجة حرارة بقيمة 27 مئوية عظمى و18 مئوية صُغرى.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.