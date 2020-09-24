شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة الكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وتشهد مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بقيمة 43 مئوية عظمى و29 مئوية صُغرى، في حين تشهد أبها أقل درجة حرارة بقيمة 27 مئوية عظمى و18 مئوية صُغرى.