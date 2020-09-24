صورة نادرة لتفقد الملك المؤسس لسطح قصر الحكم بالرياض تعود لـ1340 هـ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت وزارة الدفاع صورة ، للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله ، وهو يتفقد قصر الحكم بالرياض.
وعلقت الوزارة على الصورة التي يعود تاريخها إلى 1340هـ ، 1933مـ "جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- يتفقد المدافع على سطح قصر الحكم بالرياض".
واظهرت الصورة الملك ووهو يتفقد سطح القصر وعدد من الأسلحة، ومن بينها المدافع .
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