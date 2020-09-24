شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان يرون الوطن حفنة من التراب لا حرمة لمن فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ" بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب وطنه " وذلك استشهادا بكلام الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه "السير" مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين المارقين والسرورية يرون الوطن حفنة من التراب لا قيمة له ولا حرمة لمن فيه.

وتأتي تلك التغريدة التي نشرها الوزير "آل الشيخ" تزامناً مع احتفاء المملكة بيومها الوطني التسعين معلقاً على كلام الذهبي -رحمه الله- الذي تطرق لسير المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر أن حب الوطن متأصل في نفسه الشريفة.

وقال الوزير "آل الشيخ" التعليق في بداية حديثه : "قاتل الله الإخوان المارقين وفصيلهم الإرهابي السروري السرطان الذي يسري في مفاصل الأوطان، يقولون إن الوطن حفنة من تراب لا قيمة ولا حرمة لساكنيهن مضيفا بأن الإخوان والسرورية قلوبهم وألسنتهم مع الغزاة والأعداء".