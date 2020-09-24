شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عروض وخصومات اليوم الوطني تثير استياء المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثارت تخفيضات وخصومات بعض الشركات بمناسبة اليوم الوطني التسعين استياء المواطنين على الرغم من ترقبها .

وأكد المواطنون أن هذه التخفيضات التي يتم الترويج لها بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي وهمية ، وذلك بعد ن قاموا بزيارة تلك الشركات .

كما أكدوا أن الأسعار لم يطرأ بها أي جديد لأن الشركة تضع سعر أعلى من السعر الحقيقي ثم تقوم بالخصم حتى تصل بالسعر الذي ترغب فيه ويحقق لها نفس هامش الربح قبل الخصم .

وتؤكد أنظمة التجارةعلى ضرورة حصول المنشآت الراغبة في طرح عروض وخصومات على ترخيص يتضمن المنتجات التي يشملها التخفيض وقوائم الأسعار قبل التخفيض وبعده ونسبة التخفيض ورقم الترخيص ووضع صورة منه في مكان ظاهر واحتفاظ المرخص له بالقائمة وفواتير المنتجات التي تشملها أو صورة منها طوال فترة التخفيض ، وفقاً للإخبارية ، إلا أن بعض المنشآت لا تلتزم بها .