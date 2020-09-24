شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بطل من القوات المسلحة بعد إصابته: أفخر بما حدث وكلنا فداء للوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرقيب مقبول محمد الجليمي أحد أبطال القوات المسلحة الذي أصيب في ساحة الشرف خلال تأدية واجبه، بأن إصابته فخر له.

وكانت وزارة الدفاع قد نشرت مقطع فيديو، للرقيب مقبول الجليمي البطل الوكيل الرقيب مقبول محمد الجليمي والذ قال بأن إصابتي فداء للوطن وفخر لأجيالنا.

وتابع بأن هذا أحساس بالولاء، مردفا بأن كلنا فداء للوطن، متمنيا السلامة للأبطال على الحدود