شكرا لمتابعة خبر عن شركات طيران تستأنف رحلاتها بين المملكة والإمارات بدءً من الشهر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تطلق شركتي “طيران ناس” و”طيران الإمارات” رحلات جوية بين المملكة والإمارات اعتباراً من أول أكتوبر المقبل. تطلق شركتي “طيران ناس” و”طيران الإمارات” رحلات جوية بين المملكة والإمارات اعتباراً من أول أكتوبر المقبل. كما أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية استئناف رحلاتها إلى المملكة ابتداء من الشهر المقبل. الجدير بالذكر أن عدد رحلات الطيران المجدولة من الخطوط السعودية إلى إمارة دبي بلغت 5 رحلات يوميا.

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