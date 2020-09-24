شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة المواطنة التي تسببت في مشاركة الصقور الخضر بإحتفالات اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعد مشاركة الصقور الخضر في احتفالات اليوم الوطني من أبرز مظاهر الإحتفال كل عام والتي كان لها استعراضاتها المميزة في اليوم الوطني التسعين .

وتعتبر تلك الخطوة فكرة مواطنة عاشقة للطيران ووطنها أرادت أن تبرز قدرة الطيار السعودي ومهارته بعدما حظيت بالموافقة منذ عام 2012 .

وأكدت المواطنة عمشاء الشلوي مديرة البرامج التعليمية بمركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم و التقنية بجامعة الملك فهد أنها دائماً ما كانت تسمع ما يدور في أذهان المواطنين حول الإستعانة بطيارين أجانب لذلك سعت لتلك الفكرة كي تثبت أن الطيار السعودي لا يقل كفاءة عن غيره ، وفقاً للإخبارية .

وتابعت أنه في كل مرة تحقق عروض الصقور الخضر دهشة المواطنين حول مدى قدرة الطيار السعودي وهذا ما كانت تحلم به .