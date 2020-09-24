شكرا لمتابعة خبر عن سعود الطبية: استقبلنا 20 مولودا جديدا في اليوم الوطني الـ90 للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لم يمر اليوم الوطني الـ90 للمملكة كأي يوم عادي ، بل نثر السعادة على 20 أسرة بها وذلك بعد استقبالهم لـ20 مولودا جديدا في ذات الوقت .

وقالت مدينة الملك سعود الطبيبة بأن المواليد الإناث بلغن 15 مولودة في حين بلغ المواليد الذكور 5 مواليد ونوهت المدينة بأن جميع المواليد في حالة صحية جيدة.

ويذكر أن مدينة الملك سعود الطبية قد احتفلت باليوم الوطني الـ90 للمملكة بالتوشح باللون الأخضر ، وبشعار “همة حتى القمة”.