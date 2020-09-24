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الأحوال المدنية توضح قيمة الغرامة المقررة حال إنتهاء الهوية الوطنية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قيمة الغرامة التى تفرض على المواطن حال انتهاء الهوية الوطنية الخاصة به.

وذكرت الوكالة أن الغرامة في هذه الحالة تكون 100 ريال، منوهة بإمكانية تجديدها قبل 180يوما من تاريخ إنتهائها.

كما دعت الوكالة من فقد هويته الوطنية إلى الإبلاغ عن فقدانها، والمسارعة في إصدار هوية جديدة.

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