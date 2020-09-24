شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أسلحة تاريخية كان يستخدمها الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عرض متحف السلاح الذى أسسه، محمد الكمعان، أهم الأسلحة التي كان يستخدمها الملك عبدالعزيز خلال مسيرته في استرداد الرياض.

وأوضح مؤسس المتحف، خلال استضافته في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أنه بدء في جمع هذه الأسلحة منذ عام 1418هـ.

وأضاف أن المتحف يتضمن أسلحة تاريخية منها ما يعود إلى الدولة السعودية الأولى، ومنها ما يعود تاريخه لأكثر من 300 عاما.