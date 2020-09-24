شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاه والدخل": ضبط 30 مخالفة ضريبية في 70 منشأة بقطاع التجزئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت الهيئة العامة للزكاه والدخل حملة تفتيشية على 70 منشأة للتأكد من التزامها بتطبيق أنظمة الضرائب . نفذت الهيئة العامة للزكاه والدخل حملة تفتيشية على 70 منشأة للتأكد من التزامها بتطبيق أنظمة الضرائب . وأسفرت الحملة عن ضبط 30 مخالفة ضريبية للمنشآت التجارية التي تعمل في قطاع التجزئة . وأكدت " الزكاه والدخل " أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين ، واستمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت .

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