︎

.

يسر منسوبي ” رفادة الحجاز ” أن يرفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و إلى مقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهم الله – و إلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الوفي ، و ذلك بمناسبة اليوم الوطني التسعون للمملكة العربية السعودية ، و نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفادة الحجاز | تهنئة بمناسبة اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.