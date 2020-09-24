«أمانة عسير» تعلق على فيديو العمالة الوافدة بمدفن «نفايات أبها»

استئناف الأعمال بمشروع وادي بن هشبل..
أكدت أمانة منطقة عسير، اتخاذ إجراءات نظامية بعد انتشار مقطع مصور يوثق لوجود عمالة وافدة في مدفن نفايات مدينة أبها، وذكرت الأمانة في بيان لها نشرته عبر «تويتر»، أنه بتوجيه من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، تواصل أمانة المنطقة متابعة أعمال تحسين مدفن النفايات في مدينة أبها، وتكثيف أعمال الرقابة، بعد تداول مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عمالة منتشرة في المدفن الواقع شمال مدينة أبها بداية طريق الطائف.
وأوضحت الأمانة، أنها قامت بتمديد عقد تشغيل مرمى النفايات بمدينة أبها، في الوقت الذي يتم العمل فيه على استئناف الأعمال بمشروع مدفن النفايات المركزي بوادي بن هشبل، بعد إكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإغلاق الموقع الحالي والانتقال إلى الجديد، وأكدت أنها عملت على زيادة أعمال الدفن اليومي، وتوحيد بوابة الدخول والخروج، وتكثيف الحراسات الأمنية، وتركيب كاميرات المراقبة وربطها بغرفة التحكم.
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