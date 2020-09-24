تورط 3 أشخاص في أعمال سلب ونهب بالقوة.. وشرطة الرياض تضبطهم

من مخالفي الإقامة.. شاركوا في عمليات سرقة مركبات
ألقت شرطة الرياض اليوم الخميس، القبض على 3 مقيمين من مخالفي الإقامة تورطوا في عدد من الجرائم، تمثلت في سلب المارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء ونشل وسرقة المركبات بالقوة.
وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية التشادية، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم.
وأوضح أن الجرائم تمثلت في سلب المارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء ونشل وسرقة المركبات بالقوة؛ حيث تم استرداد المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، فيما بلغت قيمة المسروقات 45 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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