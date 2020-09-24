يمكن تجديدها قبل انتهائها بـ١٨٠ يومًا..
شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على ضرورة استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية بعد الإبلاغ بفقدانها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «سويت بلاغ لبطاقتي الشخصية كانت مفقودة ووجدتها كيف ألغي البلاغ؟».
ورد الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية».
وأوضح حقيقة احتساب غرامة مالية في حالة انتهائها موضحًا: «يتم احتساب ١٠٠ ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية»، مضيفًا: «بإمكانك تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ١٨٠ يومًا».
اقرأ أيضًا:
«الأحوال المدنية» تُبيِّن الإجراء المطلوب في حالة مضي موعد تجديد الهوية الوطنية
«الجوازات السعودية» تحسم ملف السفر ببطاقة الهوية الوطنية لدول الخليج
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة من «الأحوال المدنية» بعد الإبلاغ عن فقد الهوية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.