نصيحة من «الأحوال المدنية» بعد الإبلاغ عن فقد الهوية الوطنية

شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على ضرورة استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية بعد الإبلاغ بفقدانها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «سويت بلاغ لبطاقتي الشخصية كانت مفقودة ووجدتها كيف ألغي البلاغ؟».

ورد الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية».

وأوضح حقيقة احتساب غرامة مالية في حالة انتهائها موضحًا: «يتم احتساب ١٠٠ ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية»، مضيفًا: «بإمكانك تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ١٨٠ يومًا».

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