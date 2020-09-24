بالفيديو.. حريق ضخم في الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

اندلع حريق ضخم في الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام سودانية.

وأفادت معلومات أن سيارات الدفاع المدني تأخرت في الوصول لمقر السفارة؛ ما أدّى لتصاعد ألسنة اللهب وانتشار رقعة الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق يعود إلى ماس كهربائي في الخيمة الواقعة خارج المبنى ولم يسفر عن خسائر بشرية، كما تمت السيطرة على الحريق في نهاية الأمر.

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وأشارت المعلومات إلى أن مقر السفارة السعودية في الخرطوم كان مغلقًا تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90.

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