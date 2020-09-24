بالفيديو.. حريق ضخم في الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

بسبب ماس كهربائي..
اندلع حريق ضخم في الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام سودانية.
وأفادت معلومات أن سيارات الدفاع المدني تأخرت في الوصول لمقر السفارة؛ ما أدّى لتصاعد ألسنة اللهب وانتشار رقعة الحريق.
وأشارت إلى أن الحريق يعود إلى ماس كهربائي في الخيمة الواقعة خارج المبنى ولم يسفر عن خسائر بشرية، كما تمت السيطرة على الحريق في نهاية الأمر.
وأشارت المعلومات إلى أن مقر السفارة السعودية في الخرطوم كان مغلقًا تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90.
السيطرة على حريق بمقر الملحقية الثقافية #السعودية في #الخرطوم#إرم_نيوز pic.twitter.com/lIcWGS2au8— إرم نيوز (@EremNews) September 24, 2020
السيطرة على حريق بمقر الملحقية الثقافية #السعودية في #الخرطوم#إرم_نيوز pic.twitter.com/lIcWGS2au8— إرم نيوز (@EremNews) September 24, 2020
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