«الزعاق» يحدّد موعد شدة الشتاء ومتى يصل إلى أقصى حالاته

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، أن الشمس تجاوزت خط الاستواء باتجاه مدار الجدي، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أنه يتبقى 90 يومًا حتى تصل إلى مدار الجدي؛ وحينها يكون الشتاء في أقصى حالاته.

وقال الزعاق عبر حسابه على موقع «تويتر»:«خلال هذه اللحظات : تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي وتستمر الرحلة 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء)».

وأضاف: «العامة تقول (لا برد إلا بعد الانصراف) أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة- جازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير.

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