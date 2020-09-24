«الجوازات السعودية» توضح آلية تجديد «إقامة المرافق»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية تجديد إقامة المرافق، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما هي شروط تجديد إقامة المرافق الذي تجاوز سن ٢٥ سنة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «التعليمات تشترط الفصل عند بلوغ سن الـ١٨ عامًا ونقل الخدمات عند بلوغ سن الـ٢٥ عامًا».

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