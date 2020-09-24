اشترطت الفصل عند بلوغ سن الـ١٨..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية تجديد إقامة المرافق، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما هي شروط تجديد إقامة المرافق الذي تجاوز سن ٢٥ سنة؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «التعليمات تشترط الفصل عند بلوغ سن الـ١٨ عامًا ونقل الخدمات عند بلوغ سن الـ٢٥ عامًا».
اقرأ أيضًا:
«الجوازات» توضح موقف التابع الذي تجاوز عمره 25 سنة
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات السعودية» توضح آلية تجديد «إقامة المرافق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.