«التأمينات» توضح إمكانية الجمع بين «ساند» وتعويضات أخرى

طبقًا لما يحدده النظام للمستفيد..
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز الجمع بين تعويض (ساند) وتعويضات تأمينية أخرى.
جاء ذلك ردًا من التأمينات الاجتماعية على أحد المواطنين الذي استفسر عن مدى صحة ما يقال من انقطاع التأمينات حال استلام تعويض (ساند).
وذكرت التأمينات (عبر حسابها على تويتر)، ردًا على استفسار بهذا الخصوص: إنه «يحق للمستفيد الجمع بين تعويض ساند وتعويضات التأمينات المستحقة له طبقاً للنظام».
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