تحيا السعودية تزين احتفالات الشرقية باليوم الوطني

تختتم مبادرة "تحيا السعودية " على كورنيش الخبر فعالياتها، غدا الجمعة، بعد أن شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا باليومين الماضيين لحضور فعالياتها الوطنية.

وتأتي المبادرة التي دشنها أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أول من أمس، احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ90 بتنظيم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وتضمنت المبادرة في يومها الأول عروضا وطنية عن مختلف مناطق المملكة عبر 5 منصات احتفالية شارك بها عدد من الفرق الفنية والفنانين التشكيليين، إضافة لمسيرات كرنفالية متنوعة للخيول والسيارات المعدلة والدفع الرباعي والدبابات النارية، في الوقت الذي ازدانت المبادرة بالاحتفالات الوطنية الخاصة للمواطنين والمقيمين داخل مركباتهم التي تجولت على امتداد موقع الفعاليات بكورنيش الخبر منذ انطلاقة المبادرة عصرا وحتى العاشرة مساء.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن مبادرة "تحيا السعودية" ستختتم الجمعة بعد أن حظيت بزيارة أعداد كبيرة من مختلف فئات المجتمع خلال اليومين الماضيين متفاعلين مع الفعاليات والبرامج الوطنية، مبينا أنها سلطت الضوء على مسيرة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس وحتى عهدنا الحاضر الذي ننعم فيه بالأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إضافة للعروض المرئية عن الإنجازات الوطنية لكافة القطاعات في مختلف المجالات بالمملكة.

وأشاد المقبل بالدعم غير المحدود والرعاية التي تحظى بها مبادرة "تحيا السعودية" من أمير المنطقة الشرقية ومتابعة نائبه بهدف تسخير كافة الإمكانيات وتوفير سبل النجاح لهذه المناسبة الوطنية الغالية، معربا عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية والخاصة على دعمهم الكبير، وللمتطوعين والعاملين الذين بذلوا جهودا عظيمة لتقديم مبادرة وطنية نفخر بها بالمنطقة.