وجهاء وأهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني

أقامت مجموعة "لمسة وفاء" احتفالا كرنفاليا بهيجا بذكرى اليوم الوطني الـ90 في قاعة الشيخ عوض الأحمدي بمكة المكرمة، بحضور الأميرة الجوهرة وعدد كبير من الوجهاء والأعيان ومشايخ القبائل والمثقفين والإعلاميين وعدد من المدعوين من أبناء دوت الخليج، توحدت مشاعرهم وغنوا للوطن.

وأقيمت الاحتفالية بتنظيم جميل وإجراءات وبروتوكولات صحية دقيقة من قياس درجة الحرارة عند الدخول لكل المدعوين وتعقيم اليدين، وغير ذلك بإشراف كادر طبي متمرس.

وبدأ الحفل بمسيرة الكشافة التي أدت السلام الملكي السعودي تم تقطيع كيكة اليوم الوطني وقدمتها المستشارة فاتن بنت محمد حسين وشارك في تقطيعها الأميرة الجوهرة وكبار الشخصيات من الحضور.

وقدم نائب المشرف العام على الاحتفال الدكتور خضر اللحياني افتتاحية تحدث فيها عن المناسبة، مقدما في آخرها الشيخ خالد بن محمد صديق ليتلوا آيات من الذكر الحكيم.

كلمات احتفالية

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وألقى المشرف العام للاحتفال، مشرف مجموعة لمسة وفاء الدكتور عبدالله محمد بن صالح كلمة بعث فيها رسائل عدة تحث على حب دوت الخليج وتحذر المتربصين به، ثم قدمت فقرة فنية بعنوان أنغام وطن رؤية وإخراج حامد العباسي ونادية مناخة.

وألقى الدكتور فهد بن عتيق المالكي المشرف على الجمعية التاريخية السعودية بمنطقة مكة كلمة، ثم قدمت فرقة أبو سراج للفنون الشعبية نشيدا بعنوان عهد وولاء، وقدم الشاعر مشعل القرشي قصيدة فصحى بلحن جميل، وقدم المستشار الأمني اللواء متقاعد عبدالله المالكي كلمة عن دور رجال الأمن، وقدمت فرقة همسات الفن للأطفال فقرة بعنوان حب وولاء، كما قدم الشاعر الشيخ خالد المطرفي قصيدة شعبية وطنية.

وتوالت فقرات الحفل بين الكلمات النثرية والقصائد الشعرية والفقرات الفنية، شارك في تقديمها كل من العميد ركن الدكتور زابن بن عمر المرزوقي والدكتورة هانم ياركندي أستاذ الصحة النفسية بجامعة أم القرى، والدكتورة هالة المطيري نائب المشرف العام على الجمعية التاريخية السعودية بمنطقة مكة، والشيخ أجواد الفاسي والدكتور حسين القرشي، وألقى الأطفال وصيف سلطان اللحياني وأميرة بسام مغربي ورويانا تركي اللقماني قصائد، كما قدم المنشد شادي عبدالله شيلة بعنوان تسلمي يا بلادي، فيما ألقى الشاعر سعود السعيدي قصيدة ملحمية وطنية شعبية.

وكان الختام مع العرضة السعودية التي شارك بها كبار الشخصيات، فيما قدمت فرقة أبو سراج للفنون الشعبية درعا تكريمية لمجموعة لمسة وفاء على مبادراتهم الوطنية والاجتماعية المتعددة، تسلمه المشرف على مجموعة لمسة وفاء الدكتور عبدالله بن صالح.