احتفالات عسير باليوم الوطني

تواصلت الاحتفالات مساء البارحة في منطقة عسير. وفِي الصورة، أهالي محافظة خميس مشيط والمدن المجاورة يحتفلون باليوم الوطني الـ90 في بوليفارد خميس مشيط، حيث شاركت أمانة منطقة عسير في توزيع الهدايا على الزوار، ووفرت إدارة البوليفارد 1500 بالون حلقت احتفالا بالمناسبة. (رصد وتصوير: عبدالله الشهري)

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