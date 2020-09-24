مبادرة من معلمي ومعلمات التربية الفنية احتفاء باليوم الوطني

أطلق معلمو ومعلمات التربية الفنية في جدة مبادرة فنية في مركز أدهم للفنون بجدة للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 وبتنظيم جاليري فنون المها، بقيادة المعلمة مها عبدالله ياسين والمعلمة شاه باز عبدالرحيم والفنان ممدوح عبدالرحمن بانجه وسميرة محمد الانديجاني وبافتتاح رئيس قسم التربية الفنية بتعليم جدة وليد محمد القطان.

تقول المعلمة والفنانة مها ياسين، إن فكرة المبادرة تأتي احتفاء بالمناسبة وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات والفنانين التشكيليين، وتسعى المبادرة لتفعيل دور المدارس في نشر الثقافة التشكيلية والتعريف بالفنون البصرية في أوساط الطلاب وتشجيع الأنشطة الفنية بالمدارس، وتقديم الأعمال التشكيلية لمجموعة من معلمي التربية الفنية للجمهور.

وأضاف رئيس قسم التربية الفنية بتعليم جدة وليد القطان "المعرض يأتي في مناسبة عزيزة، وما شاهدته اليوم هو تجمع من أطياف مختلفة مهتمة بالفنون التشكيلية من المجتمع سواء من معلمين ومعلمات، وكذلك من الطلاب والطالبات، إضافة إلى عدد من الفنانين".

وتابع "المعرض متنوع في المدارس الفنية والتشكيلية والخامات والأدوات واحتواء ما لا يقل عن 70 لوحة لأكثر من 30 فنانا وفنانة، ويعد المعرض في لبناته الأولى وانطلاقه مع مناسبة عزيزة علينا دافعا لاستمراره وتطويره بحيث تكون هناك معارض دائمة تقدم أعمالا فنية لكافة الفنانين والفنانات".